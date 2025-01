Eventi, Mattarella inaugura Agrigento capitale della Cultura

Leggi su Ildenaro.it

“Uno degli intenti per, in questo 2025, è quello di non essere soltanto lo spettacolare palcoscenico, ma di costituire sollecitazione e spinta per tante altre realtà italiane. È una sfida per accrescere le opportunità dove oggi si sono ridotte. Una voce che afferma che le periferie sono anch’esse motori die di progettualità. Questa la sfida che il nostro tempo ci presenta”. Lo ha detto il presidenteRepubblica Sergio, in occasione dell’zione dell’anno diitalianaal Teatro Luigi Pirandello di.“ha vinto con una proposta credibile, ha la possibilità di divenire il cardinerinascita di un territorio ricco di complessità, in un’isola eletta, la Sicilia. Ecco la grande occasione per non fallire” ha detto nel suo intervento il ministroAlessandro Giuli alla cerimonia dizione di2025 nel teatro Pirandello.