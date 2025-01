Ilfoglio.it - Economia, croce e delizia del governo Meloni

Leggi su Ilfoglio.it

Alla fine di gennaio, l'Istat si esprimerà rispetto alla crescita effettiva del 2024 e si capirà con chiarezza se la crescita zero, quella degli ultimi due trimestri, è solo un'ipotesi astratta o è qualcosa di reale. La crescita, come si è capito, diventerà nel corso dei mesi uno dei temi numero uno dele sarà interessante capire seriuscirà ad adottare un registro diverso dal passato, se sarà cioè in grado in modo agevole di governare senza complottismo uno scenario in cui le cose potrebbero andare meno bene del previsto. Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis Quello su cui però la destra dovrà mostrare maturità senza usare l'arma del complottismo è un tema sparito progressivamente dal cuore del dibattito pubblico del paese.