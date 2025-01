Ilrestodelcarlino.it - E’ morto il capitano Sergio Cremonesi. Aveva fondato il club Volo libero Conero

Ilha lasciato questo mondo. "Dopo 73 anni, vissuti con straordinaria intensità, libertà e amore per la vita, ha intrapreso il suo ultimoverso il cielo più blu", dicono i familiari. Era conosciutissimo in zona,dato lezioni dia tanti con la sua grande professionalità. Originario di Numana, viveva ed esercitava a Loreto. Dopo aver studiato all’Accademia navale di Livorno, hanel 1975 il. La sua era una passione grandissima tramutata in lavoro, sempre al servizio di chi voleva imparare. Tantissimi i messaggi di cordoglio dei suoi ex allievi: "Sei stato il mio primo istruttore ditanti anni fa con il voyager fino al R22. Mi hai insegnato ilin montagna, in termica in dinamica sui costoni in condizioni meteo particolari gli assetti inusuali sul mio fk.