Ilgiorno.it - È morto a 99 anni Silvio Barbieri, “papà” di 121 giovani: Casa Alber piange il suo fondatore

OLGINATE – Quei 121 bambini e ragazzini non erano figli suoi. Con la suatina se n’è preso cura e li ha cresciuti come se ne fosse il. Èl’altro ieri a Olginate, 99compiuti il 23 novembre scorso. Con la moglietina Negri, sposata nel 1957, che è mancata alla fine del 2022 anche lei a 99 d’età, ha aperto e fondato nel 1961 a Olginate la, non una comunità per minori, ma una vera e propriafamiglia per minori abbandonati o problematici. In un quarto di secolo, fino al 1986,tina esono stati la mamma e ildi 121. Tutto è cominciato con 12 bambini piccoli tra i 2 e 12a cui successivamente ne sono seguiti molti altri “figli di nessuno”. “Un’esperienza innovativa per l’epoca – racconta Paolo, figlio ditina –.