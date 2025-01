Panorama.it - È Colpa Mia - Londra: il remake britannico del bestseller di Mercedes Ron arriva su Prime Video

ha annunciato l’arrivo di Èmia:del celebre film Culpa Mia (Èmia?). Il film, basato sul primo libro della trilogiaCulpables diRon (Culpa Mía, Culpa Tuya, Culpa Nuestra), sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 13 febbraio 2025.La pellicola vede come protagonisti due giovani e promettenti talenti: Asha Banks (Come uccidono le brave ragazze - A Good Girl's Guide to Murder) e Matthew Broome (The Buccaneers), con la regia affidata a Dani Girdwood e Charlotte Fassler. Il trailerOggiha rilasciato il trailer ufficiale e leimmagini, alimentando l’attesa per questo emozionante progetto. - YouTube Nick (Matthew Broome) e Noah (Asha Banks) stanno per intraprendere un viaggio che cambierà per sempre le loro vite.