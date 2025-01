Lanazione.it - Droga, coltello e spray urticante: giovane arrestato dalla Polizia

Aveva trasformato un locale del parcheggio del supermercato Monteluce in un riparo di fortuna. In tasca une un ovulo con dentro alcune dosi di cocaina. Per questo motivo, un 33enne tunisino è stato. Gli agenti della questura sono stati chiamati a intervenire dall’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale che ha notato la presenza anomala e sospetta dell’uomo nell’area di sosta. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno effettuato una perlustrazione rinvenendo, all’interno di un locale, un giaciglio di fortuna e un uomo. Sottoposto a perquisizione, il 33enne è stato trovato in possesso, come detto, di undi 22 centimetri, un ovulo contenente alcune dosi di cocaina, uno, un bilancino di precisione, 300 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e altro materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.