Cultweb.it - Donald Trump nomina i suoi “ambasciatori” di Hollywood, ecco chi sono

Leggi su Cultweb.it

, Presidente eletto degli Stati Uniti, ha annunciato ladi Sylvester Stallone, Mel Gibson e Jon Voight come “Speciali” per. Questa iniziativa mira a rilanciare un’industria cinematografica che, negli ultimi anni, ha sofferto perdite economiche, scioperi e la concorrenza crescente delle piattaforme di streaming. L’annuncio è stato diffuso tramite Truth Social, la piattaforma di, sottolineando l’intento di contrastare la perdita di affari verso paesi esteri e rafforzare il ruolo dinell’economia statunitense. “Queste tre persone di grande talento saranno i miei occhi e le mie orecchie” ha affermato, delineando il ruolo dei nuovi.Gli attoriti, tra i pochi Repubblicani nel mondo dello spettacolo, condividono un legame forte con:Sylvester Stallone, 78 anni, celebre per il suo ruolo in Rocky, uno degli uomini simbolo di una certa cultura tradizionale, ha paragonatoa George Washington e lo ha introdotto durante un evento a Mar-a-Lago definendolo “il secondo padre fondatore”.