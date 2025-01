Donald Trump ha lanciato la sua criptovaluta, è un meme coin. In poche ore ha già raggiunto oltre sei miliardi di capitalizzazione

Leggi su Open.online

hala sua, 48 ore prima del suo insediamento. Inore la vauta digitale del presidente-eletto hai 6,8di dollari di. Si tratta di una, è raccoglie lo slogan «Fight, fight, fight». Non ha alcuna utilità economica o transazionale ed è spesso identificata come un bene puramente speculativo. Quella di Thesi chiama ‘$‘, e vuole «celebrare tutto quello che rappresentiamo: Winning», vittoria, affermastesso sul suo social Truth. A mettere a punto la valuta diè Solana, creando per il lancio 200 milioni di token, che potrebbero salire però a un miliardo nei prossimi tre anni.My NEW Officialis HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very specialCommunity.