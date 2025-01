Quifinanza.it - Diminuiscono i prestiti bancari, a deprimere il mercato la scarsa crescita economica

Leggi su Quifinanza.it

Ildel credito italiano mostra segnali di contrazione. Secondo il rapporto Abi di gennaio 2025, itotali a famiglie e imprese hanno registrato una diminuzione dell’1% rispetto all’anno precedente. Sebbene i tassi di interesse stiano mostrando alcune flessioni, non sono sufficienti a stimolare una ripresa della domanda di credito, penalizzata dallae dall’incertezza generale che continua a pesare su famiglie e imprese.I tassi di interesse: trend contrastanti tra breve e lungo termineIl rapporto Abi evidenzia come l’inizio del 2025 abbia portato ad andamenti divergenti nei tassi di interesse. L’Euribor a 3 mesi è sceso al 2,76%, in calo rispetto al 2,84% di dicembre 2024, mentre il tasso dei BOT a sei mesi si attesta al 2,56%. Inoltre tasso IRS a 10 anni, un parametro spesso utilizzato nei mutui, ha mostrato una lieve risalita al 2,50%.