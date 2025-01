Deciso così L’annuncio di Helena Prestes spiazza tutti cosa succede dopo il Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

”.rompe il silenziola sua eliminazione dalla casa del. La fotomodella brasiliana poco fa ha pubblicato un messaggio rivolto ai propri fan, informandoli di aver preso una decisione. E anche questa voltahato. Nella serata di lunedì 13 gennaio, la modella brasiliana è uscita sconfitta al televoto che la vedeva opposta a Shaila Gatta, Ilaria Galassi, Luca Calvani e Tommaso Franchi., nei giorni scorsi, è rientrata temporaneamente nella Casa per avere un chiarimento con Lorenzo Spolverato e poi in studio con Jessica Morlacchi. Ma finora non aveva ancora svelato quali sarebbero stati i suoi piani per il futuro.L’eliminazione diè stata una doccia fredda per la maggioranza del pubblico.la davano tra i possibili finalisti.