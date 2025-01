Quifinanza.it - Dazi Trump, 11 miliardi di export italiano a rischio

In Europa, l’Italia sarebbe il Paese più colpito daidecisi da Donald. Ad affermarlo è Confartigianato, secondo cui il calo dell’potrebbe superare gli 11di euro. Un dato allarmante se si considera che l’attuale livello delle esportazioni negli Stati Uniti ammonta a 66,4di euro. Ma non è tutto. Con l’imposizione di tariffe addizionali, gli affari potrebbe calare fino al 4,3% (nell’ipotesi dial 10%) o al 16,8% (nell’ipotesi dial 20%).L’effetto deiamericani per l’ItaliaL’Italia dunque sarebbe tra le nazioni europee più penalizzate dall’imposizione diamericani sui prodotti importati. Secondo Confartigianato, potrebbe subire una contrazione dell’superiore agli 11di euro, con un calo percentuale del 16,8% rispetto ai livelli attuali.