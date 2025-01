Calciomercato.it - Da Frattesi a Cambiaso e Tomori: i ‘rischi’ delle cessioni a gennaio con le nuove regole

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo: Inter, Milan e Juventus potrebbero vendere giocatori importanti, ma attenzione alla Champions LeagueIl mercato diè sempre particolare. Salvo raro eccezioni, è difficile che i club si privino dei calciatori più importanti a metà stagione. Ma alla giusta cifra, nessuno è incedibile. E così la Juventus potrebbe decide di vendere Andrea(LaPresse) – Calciomercato.itL’assalto del Manchester City per il terzino della Nazionale azzurra è già partito. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juve spara alto per il suo cartellino: si parla di una cifra superiore ai 60 milioni di euro che poi il dt Giuntoli andrà a reinvestire per mettere a posto il reparto arretrato con uno o due colpi oltre ad Alberto Costa già preso dal Vitoria Guimaraes.