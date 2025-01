Ilgiorno.it - Croce in dono al vescovo dagli artigiani

Leggi su Ilgiorno.it

Nel tardo pomeriggio di giovedì si è rinnovata la tradizione dell’incontro tra una delegazione dell’Unionee Imprese Lodi guidata dal presidente, Nicola Marini e dal segretario Mauro Sangalli e ildi Lodi Maurizio Malvestiti alla vigilia della festa patronale di San Bassiano. Il presidente Marini ha esposto alle ansie quotidiane delle piccole aziende del territorio. "Come associazione – ha aggiunto – abbiamo cercato di svolgere al meglio il nostro ruolo, non solo sindacale ma anche sociale e di ascolto, verso le imprese e le famiglie, rimarcando il problema di trovare manodopera qualificata". Il segretario Sangalli ha ricordato come in oltre 15 anni siano state perse oltre 1.400 imprese artigiane passando da oltre 6.300 a 4.900. Al termine è stata donata alMalvestiti unain ceramica realizzata dalla ceramica artistica Vecchia Lodi raffigurante il logo e il motto del Giubileo di quest’anno.