Crisi aziendali e carenza di candidati | 137 milioni di assunzioni a rischio in Italia

Quotidiano.net - Crisi aziendali e carenza di candidati: 1,37 milioni di assunzioni a rischio in Italia

Leggi su Quotidiano.net

Nonostante le numerosenel Paese stiano mettendo aquasi 120mila posti di lavoro, entro i prossimi tre mesi le impresene hanno dichiarato all'Unioncamere-Ministero del Lavoro l'intenzione di assumere 1,37di lavoratori, di cui 380mila circa a tempo indeterminato. Tuttavia, in un caso su due sussiste ildi non poter procedere allea causa delladio dell'impreparazione di coloro che si presentano ai colloqui. Le imprese non sarebbero dunque nelle condizioni di coprire, nemmeno offrendo un posto fisso, almeno 190mila posizioni lavorative. A segnalarlo è l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia). Il numero dei giovani presenti nel mercato del lavoro è in costante diminuzione, un trend che, comunque, sta interessando la gran parte dei principali paesi del mondo occidentale.