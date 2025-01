Quotidiano.net - Cosa sono i meme coin di Trump. Valore e rischi della criptovaluta del presidente

New York, 18 gennaio 2025 – Per un momento immaginate che Sergio Mattarella stampi un miliardo di banconote del Monopoli con la sua faccia e le metta in vendita. Immaginate che in meno di 24 ore questi bigliettini colorati – che per ora non posessere spesi, ma domani chissà – arrivino a valere circa 27 miliardi di dollari. Una follia, vero? Ora al posto del nostro capo dello Stato metteteci Donalde lasciate perdere la fantasia, perché il nuovoamericano ha davvero creato delle banconote digitali che portano il suo nome e in meno di un giorno ha realizzato dal nulla un guadagno (virtuale, vedremo perché) di 27 miliardi di dollari. Come? Grazie a unPer capire l’operazione di Donald, bisogna prima capiresiano i