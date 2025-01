Juventusnews24.com - Convocati Juve per il Milan, le scelte di Thiago Motta: riecco Vlahovic, quattro assenti e prima volta per Alberto Costa. La lista completa

di RedazionentusNews24per la sfida aldi questa sera: lediin vista del big match. C’èLaha reso nota ladei calciatoridaper il match contro il, in programma oggi alle 18.00 e valido per la ventunesima giornata di Serie A. Out in: oltre a Bremer, Cabal e Milik fuori anche Conceicao, che non ha recuperato dal problema fisico. Danilo resta fuori rosa,dopo l’infortunio.chiamata per il neo acquisto.In the #matchday squad ?? Powered by Azimut pic.twitter.com/jIhZjfPgid—ntusFC ???? (@ntusfcen) January 18, 2025LA1 Perin24 Gatti5 Locatelli8 Koopmeiners910 Yildiz11 Gonzalez15 Kalulu16 McKennie17 Adzic19 Thuram21 Fagioli22 Weah23 Pinsoglio26 Douglas Luiz27 Cambiaso29 Di Gregorio37 Savona40 Rouhi51 Mbangula QUOTE– Il grande classico del calcio italiano, una partita che sia lantus sia ilhanno il bisogno di vincere per non complicare ulteriormente la rincorsa alla Champions League.