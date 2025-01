Ilrestodelcarlino.it - Controllore senza cuore: ragazzo autistico multato

Reggio Emilia, 18 gennaio 2025 – Unsul treno per non aver timbrato il biglietto. “Ilnon poteva non accorgersi dei problemi di mio figlio che si è messo a piangere come un bambino davanti a lui. Denuncerò Tper e Trenitalia”, si sfoga Barbara, madre di Mattia, 26, affetto dal disturbo dello spettro, sanzionato con un verbale da 102,40 euro nel pomeriggio di giovedì sulla tratta regionale Reggio Emilia-Sassuolo. “Mattia da poco, grazie alla nostra pazienza e ai terapisti che lo seguono – racconta – ha imparato ad avere un po’ di autonomia. Gli abbiamo insegnato a prendere il treno per andare in città a seguire delle cure, facendogli vedere dove convalidare il biglietto e come salire a bordo. Una grande conquista per lui. Ma l’obliteratrice era fuori servizio e davanti all’imprevisto si è trovato disorientato.