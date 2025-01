Sport.quotidiano.net - Confermato il tandem. Corazza-Forte

In campo la squadra allenata da Mimmo Di Carlo anche ieri ha proseguito la preparazione in preparazione dell’impegno di domani contro il Milan Futuro (avvio alle 12.30 allo stadio Del Duca), incontro in cui il Picchio non potrà assolutamente farsi sfuggire la prima vittoria di questo inedito 2025. I bianconeri al Picchio Village stanno lavorato sodo sotto le direttive del proprio allenatore che in difesa tornerà a puntare sul leader difensivo Gagliolo. Il capitano dell’Ascoli tornerà a guidare la consueta linea difensiva a quattro dopo il turno di squalifica scontato. Il vero ballottaggio riguarderà invece la scelta per affiancarlo. Qui sono alte le quotazioni del baby prodigio Piermarini che si sta comportando bene nonostante la giovane età. Le alternative attuali restano quelle rappresentate da Menna e dal rientrante Curado che non vede il campo dalla partita interna persa col Rimini (0-1) sotto la brevissima guida di Ledesma che, per il direttore sportivo Righi, era il tecnico su cui puntare.