Juventusnews24.com - Conferenza stampa Kalulu post Juve Milan: «Tomori alla Juventus? Non mi sorprenderebbe. Ci siamo sentiti e…»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: le dichiarazioni del giocatore bianconero dopo il match della 21ª giornata di Serie A 2024/25(inviato all’Allianz Stadium – Pierreha parlato indopo, valida la 21ª giornata di Serie A 2024/25.VITTORIA CON LA SUA EX SQUADRA – «Ha un altro sapore perché già i tre punti era da tanto che li aspettavamo. Non devo pensare troppoex squadra, fa sempre molto piacere ma niente da sopravvalutare».MOMENTO MIGLIORE DI SQUADRA – «Da noi sul campo è da un po’ di tempo che si vede questo atteggiamento dal punto di vista generale e collettivo, solo il risultato non era a nostro favore. In questo momento ci sentiamo tutti bene.tutti insieme in questo momento».IN CAMPO – «Con la pincisivi, poi vinciamo tante seconde palle, contrasti.