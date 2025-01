Bergamonews.it - Colpo Napoli a Bergamo: Lukaku fa scivolare l’Atalanta a -7

. Ilassesta aluna di quelle spallate che fanno male, che ti fanno cadere rovinosamente a terra e da cui rialzarsi non sarà facile. Perché quello che la squadra di Antonio Conte fa al Gewiss Stadium è unduro, che spedisce la Dea a -7 e le fa fare un netto passo indietro nella corsa allo Scudetto.Finisce 2-3, è una partita in cui si gioca a calcio, in cui qualità, fisicità e intensità vengono esaltate. Una di quelle partite che vien veramente da dire “vinca la migliore”. E la migliore, forse, in questo momento è la squadra che guida la classifica di Serie A davanti a tutti, pur avendo perso non più di quarantott’ore fa Kvaratskhelia, ceduto peso d’oro al Psg. Ma la mancanza non si sente.Gasperini deve gestire l’emergenza difensiva dove le scelte sono di fatto obbligate, ma in compenso l’attacco ha abbondanza: il tecnico se la gioca lanciando Samardzic nell’undici titolare (sesta volta in 27 presenze) dopo gli ottimi subentri sempre incisivi, facendo a meno di De Ketelaere per dare spazio a Retegui, tornato con gol contro la Juventus e apparso decisamente in palla.