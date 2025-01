Cityrumors.it - Caso Visibilia, Santanchè rinviata a giudizio: ipotesi successore

Leggi su Cityrumors.it

La vicenda che coinvolge la ministra del Turismo, Daniela, ha scatenato molte reazioni all’interno di Fratelli d’Italia e del governo Meloni. La premier Giorgia Meloni ha appreso del rinvio adella sua ministra quasi in diretta, e il silenzio che ne è seguito ha fatto trapelare un gelo evidente.è statacon l’accusa di falso in bilancio nella sua società editoriale, e rischia una pena da 3 a 8 anni se condannata.Quali sviluppi per il? Cityrumors.it foto AnsaLa notizia ha colto di sorpresa molti all’interno del partito, e le reazioni sono state misurate. Solo il viceministro Edmondo Cirielli ha espresso pubblicamente la sua stima e fiducia inalterate nei confronti della ministra, criticando al contempo l’opposizione per il loro atteggiamento giustizialista.