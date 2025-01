Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Spezia: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per inseguire la promozione diretta i liguri devono vincere contro un avversario molto in forma e che punta ai play-off.si giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono molto in palla al punto da risalire negli ultimi mesi dall’ultima posizione fino alla nona con 27 punti, ed ora hanno i play-off a portata di mano. La squadra di Calabro ha costruito la sua rimonta tra le mura amiche collezionando 21 punti consecutivi e 4 vittorie consecutive.I liguri sono terzi in classifica ma ultimamente hanno rallentato tanto da mancare la vittoria da tre partite, a causa dei pareggi contro Mantova e Juve Stabia, e della sconfitta contro il Bari.