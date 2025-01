Captain America | Brave New World Anthony Mackie indossa la tuta nella nuova anteprima

Leggi su Cinefilos.it

NewlaUn nuovo sguardo aNewè stato pubblicato e i biglietti per il sequel sono ora disponibili per l’acquisto negli USA. L’attesissima storia ambientata nel Marvel Cinematic Universe debutterà il 12 febbraio. I Marvel Studios hanno condiviso un nuovo filmato del film, che mostra Sam Wilson () alle prese con diverse sfide come nuovo Capitan. Julius Onah ha direttoNew. Il regista è stato precedentemente coinvolto nello sviluppo di The Cloverfield Paradox e Luce. Il sequel permetterà a Onah di giocaresandbox del MCU, mentre il franchise si prepara a chiudere la saga del Multiverso nei prossimi due anni.Newseguirà Sam Wilson dopo aver abbracciato il ruolo dell’eroe titolare durante gli eventi di The Falcon e The Winter Soldier.