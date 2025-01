Ilgiorno.it - Caporalato in Lombardia, l’appello di Roia: “I brand controllino gli appalti. Il salario minimo? Non è sufficiente”

Leggi su Ilgiorno.it

MILANO – “Bisogna comprendere che si può e si deve fare impresa in maniera legale e senza arrivare a situazioni di sfruttamento, magari rinunciando a dei margini di profitto. Milano ha gli anticorpi sociali e istituzionali per arrivare a un cambiamento”. Un messaggio lanciato dal presidente del Tribunale di Milano Fabio, che invita a una “alleanza” contro lo sfruttamento nella filiera degli, in settori come la logistica e l’alta moda finiti al centro di inchieste della Procura e provvedimenti giudiziari per ristabilire la legalità. Sono emersi, negli ultimi anni, gravi episodi die di sfruttamento. Un fenomeno che non sembra arrestarsi. “Gli ultimi provvedimenti riguardano in particolare il settore della moda. D’intesa con la Prefettura, con la Procura, i sindacati e le associazioni di imprese, abbiamo firmato un protocollo sulla logistica ed è in fase di definizione un analogo accordo sulla moda, che dovrebbe prevenire fenomeni di questo tipo ponendo a carico deioneri di controllo in tutta la filiera degli