Secoloditalia.it - Caos a Torino, Pro-Pal bruciano la foto della Bernini. Bignami: bieche manifestazioni d’odio, non ci lasceremo intimidire

L’annunciotregua a Gaza e dell’intesa raggiunta tra Israele e Hamas non basta: anche ora che l’accordo raggiunto permette di guardare con un po’ più di ottimismo alla situazione in Medio Oriente, anon si fermano le proteste pro Palestina e le violenze dei Pro Pal in piazza. Questa mattina, sabato 18 gennaio 2025, una trentina di attivisti si sono radunati davanti ai cancelliLeonardo, in corso Marche, e hanno scatenato l’inferno., contestazione di piazza violenta dei Pro Pal: bruciata l’immagine del ministroDecine di attivisti di Potere al Popolo e studenti pro Pal in piazza hanno inscenato una protesta rabbiosa intestato a un odio ideologico da ancien régime. E al grido di «Boicottiamo Leonardo e la filieraguerra complice di Israele. Palestina Libera», hanno rivendicato gli attivisti nello slogan sul lenzuolo esposto , con tanto di scenografica contestazione a cui affidare tutta l’ostilità anti-sionista di cui hanno dimostrato di essere capaci.