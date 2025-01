Juventusnews24.com - Canzi sfida la Roma: «Per loro è sicuramente decisiva, da noi clima positivo. Abbiamo una sensazione»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juventus Women, lancia laallain vista del match di domani: le dichiarazioni del tecnico bianconessimiliano, tecnico della Juventus Women, ha parlato ai canali ufficiali del club bianconero alla vigilia delladi campionato contro laALLA– «Peruna. Perché 13 punti di distacco sarebbero decisamente molti. Noi ci avviciniamo alla partita con tranquillità, sapendo che la nostra arma più grande è la serenità, come è stato da inizio stagione. Siamo comunque coscienti che mancano ancora molte giornate, ma ilè davvero, in tutto l’ambiente».MOMENTO DELLA SUA JUVE – «avuto buone indicazioni, sia in campionato che in Coppa Italia. Il Club mi ha fortunatamente messo nelle condizioni di avere tante giocatrici su cui contare, eprendono le rotazioni con molta serietà, come hanno dimostrato con la Lazio, e le nostre prestazioni non perdono di qualità: è anche frutto di un ottimo lavoro dello staff, che fa si che le ragazze siano sempre in ottime condizioni».