Cameron Diaz torna sul red carpet dopo 10 anni lontana dal set: "Hollywood ti possiede, ho voluto riappropriarmi della mia vita"

Bentadiecidi pausa da un set, la 52enne star dita a calcare un redda protagonista di un film. Si tratta dell’anteprima di Back in action, il film targato Netflix al centro peraltro dei gravissimi problemi di salute vissuti dal co-protagonista Jamie Foxx.aveva dato l’addio alle scene nel 2014,aver interpretato una quantità di film di successo commerciale praticamente senza fine (Tutti pazzi per Mary su tutti), talvolta lavorando su due-tre set in nemmeno un anno.Il ritiro fu dovuto ad un tentativo di dedicarsi al proprio fidanzato e ai figli. “ti. Devi essere lì 12 ore al giorno, per mesi, e non hai tempo per nient’altro”, aveva spiegato all’epoca. Così iniziò un periodo di “disintossicazione” da set e di “controllo”propria: nel 2015 l’attrice ha sposato Benji Madden e nel 2019 è diventata mamma di Raddix e nel 24 di Cardinal.