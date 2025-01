Cambio in panchina | lascia l’Italia immediatamente

Leggi su Sportface.it

Se Allegri potrebbe approdare in Saudi Pro League dall’estate, c’è chi ha già le valigie pronte per affrontare la nuova sfidaE se il futuro di Max Allegri fosse davvero in Arabia? Già tentato in passato ma senza che questa prospettiva riuscisse a far breccia nei suoi piani professionali, stavolta l’ex tecnico della Juventus potrebbe dire sì ai petrodollari e alla prima delle nuove mete del calcio mondiale in carriera. L’Al Ahli ha esonerato Matthias Jaissle pensando ad Allegri ma lo scenario che si sta profilando prevede una tappa intermedia, una sorta di interregno.Allegri sarà il futuro del club araba: nelle intenzioni dell’Al Ahli e anche per quanto trapela si siano detti intermediari, dirigenti e diretto interessato nel mettere in piedi l’operazione Max. Perché non subito? Si parla di un’intesa di massima, del fatto che la prossima settimana lo stesso Allegri volerà in Arabia per definire meglio i contorni dell’affare.