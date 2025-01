Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, Giuntoli esce allo scoperto sul futuro del terzino bianconero! Tutti gli ultimi aggiornamenti

Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Juve Milan per analizzare le voci di mercato che vedono il Manchester City forte su Andrea Cambiaso – «Non c'è trattativa in questo momento. Vogliamo fare un mercato in entrata, colmare problemi che ci sono stati con gli infortuni. Non pensiamo alle uscite sinceramente. Non è arrivata un'offerta irrinunciabile, se arriverà ci penseremo».