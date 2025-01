Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City avanti senza sosta: in arrivo questa maxi offerta per la Juve. Tutte le cifre

di RedazionentusNews24: inper laledella possibile operazione tra i due clubIlcontinua a lavorare per cercare di strappare al mercatogià nel corso disessione di gennaio. Per lui i Citizens sarebbero pronti a spingersi fino a 60-65 milioni di euro, con lache ne chiede almeno 80. Per l’esterno azzurro è pronto invece un contratto per i prossimi cinque anni adecisamente più alte dei 2,5 milioni di euro che percepisce attualmente.Intanto quest’oggi il giocatore partirà titolare col Milan: qualcuno ha voluto leggerci una blindatura di Thiago Motta, in realtà il tecnico sceglie chi sta megliofarsi influenzare dal mercato. Lo scrive la Gazzetta.