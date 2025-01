Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Sergio Conceiçao insiste per Joao Felix. La trattativa

Dopo il colpo Kyle Walker ilnon ha intenzione di fermarsi sulper. La situazioneDopo aver ormai messo a punto il colpo Kyle Walker dal Manchester City e aver visto sfumare il possibile arrivo di Marcus Rashford in rossonero, ilnon ha alcuna intenzione di perdere altro tempo sul fronte. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Diavolostarebbendo per l’arrivo ao didal Chelsea.Parliamo di un trequartista di grande qualità che si era trasferito nel club inglese dall’atletico Madrid per la cifra monstre di 52 milioni di euro. Il contratto del classe 1999 scadrà nel 2030, ma ma la realtà ci dice chenon sta trovando tanto spazio nelle gerarchie di mister Enzo Maresca.