Calciomercato Milan con la Juventus si decide anche il futuro di Fikayo Tomori…

La sfida trasi giocasul: all’Allianz Stadium siildi Fikayo Tomori. Le ultimeLa super sfida dal sapore di Champions League tra– che andrà in scena sabato 18 gennaio alle ore 18 all’Allianz Stadium – sarà una gara speciale per un giocatore che da diverse settimane è molto chiacchierato sul fronte: stiamo inevitabilmente parlando di Fikayo Tomori. Il centrale inglese, infatti, è finito nel mirino della dirigenza della Vecchia Signora e ci sono già stati dei contatti tra le parti. La sfida con lapotrebbe, quindi, giocare un ruolo importante per ildell’ex Chelsea.Ricordiamo che Tomori era finito un po’ ai margini sotto la guida di Paulo Fonseca. Sergio Conceicao, però, dopo il suo approdo ao aveva rimesso in chiaro le cose, considerando l’inglese come un titolare inamovibile del