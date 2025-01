Sport.quotidiano.net - Calcio fair play toscana. ’Il Pallone gonfiato’ presentato anche all’Affrico

Il cortometraggio ‘Il, giàa dicembre a Coverciano, sta riscuotendo molti consensi. Il breve e significativo filmato promosso dall’associazioneha iniziato a essere proiettato durante degli incontri con le società. Un breve vademecum, istruttivo e divertente, sui corretti comportamenti in campo e sulle tribune per trasmettere i sani valori sportivi. Alcuni rappresentanti dell’associazione, fra cui Il presidente Francesco Cesari, Andrea Vaglini e Massimo Pieri, sono stati invitati nella sede dell’Us Affrico per un incontro su queste tematiche. Gli onori di casa della società del Campo di Marte sono stati fatti dal presidente Valeria Pisacchi e dal responsabile dell’area calcistica Matteo Petrachi, per discutere dei progetti dell’associazione e per mettere in agenda una serata rivolta alle famiglie dei tesserati della storica Polisportiva.