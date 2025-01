Metropolitanmagazine.it - Cacharel lancia “Ella Ella”: la nuova fragranza che celebra femminilità e libertà

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo sette anni di attesa,torna a sorprendere con un nuovo profumo. Si chiamae segna un capitolo inedito per il marchio, che non presentava unadal lancio di Yes I Am nel 2018.torna con unadopo sette anni: unavisione dSandrine Groslier, presidente globale dei marchi di fragranze di lusso di L’Oréal, ha spiegato cherappresenta una reinterpretazione moderna d, pensata per unagenerazione. “Negli ultimi anni, le giovani donne hanno affrontato cambiamenti significativi, e volevamore una visione die autenticità,” ha dichiarato Groslier.Lariflette un desiderio di gioia e positività, un elemento fondamentale in un’epoca caratterizzata da stress e incertezze.