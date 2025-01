Oasport.it - Bob a 2, Johannes Lochner vince a Igls e si avvicina a Friedrich nella generale. Baumgartner 9°

Leggi su Oasport.it

Undominante si è aggiudicato la tappa di-Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2024-2025. Sul budello tirolese il 34enne nativo di Berchtesgaden ha centrato il terzo successo stagionale rosicchiando qualche punto a Francesco. A questo punto la classifica della Coppa del Mondo vede al comando ancora Francescocon 1310 punti contro i 1295 died i 1146 di Brad Hall. Sale in quarta posizione Patrickcon 976. Come detto il successo è andato a uno stellareche ha completato la prova con il tempo di 1:51.47 (50.75prima manche e 50.72seconda, nuovo record del tracciato) quindi secondo il suo grande rivale Francesco(50.80 e 50.83) a 16 centesimi, quindi completa il podio l’ennesimo tedesco, Adam Ammour (50.