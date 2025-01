Biathlon | Preuss trascina la Germania al successo nella staffetta di Ruhpolding Italia 13esima

Leggi su Sportface.it

Un’altra giornata certamente non da ricordare per l’del, che vede svanire ancora una volta l’obiettivo di conquistare il primo podio stagionale. In realtà anche quest’oggi la squadra azzurra, impegnatafemminile, non ci va neanche vicina ed è abbastanza lontana dalle posizioni che contano. Il quartetto composto da Passler, Wierer, Trabucchi e Carrara chiude in tredicesima posizione con diversi errori al tiro da parte di almeno tre delle sue frazioniste, con la sola Wierer che riesce ad essere precisa nei suoi due poligoni. Franziskafa la differenzafrazione finale elaa un altro, salendo sul gradino più alto del podio sopra a Norvegia e Francia.PASSLER PARTE MALE, WIERER PROVA A RIMEDIAREIn frazione parte Rebecca Passler, che in questa tappa diha ritrovato la maglia azzurra in Coppa del Mondo, ma la sua gara è in salita sin dall’inizio.