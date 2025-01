Ilrestodelcarlino.it - Berco, l’azienda di Ferrara pronta a dialogare: “Vogliamo valutare ogni iniziativa”

Copparo (), 18 gennaio 2025 – Sono scaduti nella giornata di giovedì i termini per l’adesione al piano di incentivazione della mobilità volontaria per i dipendenti dello stabilimento, al centro di una delicata vertenza. Da parte delfanno sapere che “a talehanno aderito 152 dipendenti, che ricevono integralmente gli incentivi, concordati con le parti sociali e le organizzazioni sociali in occasione del vertice presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy del 25 novembre scorso”. Come viene rimarcato dal, “sta fronteggiando una crisi di mercato strutturale grave, in uno scenario geopolitico mutato e in grande evoluzione.ha dichiarato e riconferma oggi il proprio impegno a mantenere la presenza storica in Italia, ma rileva che al momento il primo elemento di mitigazione dell’impatto sociale non ha raggiunto i numeri necessari per realizzare le previste riduzioni dei costi e recuperare competitività.