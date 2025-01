Lanazione.it - "Beko, l’azienda cambi il piano industriale"

Prosegue la lotta dei 299 lavoratori diche non si arrendono di fronte alla decisione della cessazione delle attività dello stabilimento di Siena. Ieri una delegazione dei lavoratori si è riunita sotto il Palazzo della Provincia di Siena, luogo in cui si sono seduti a un tavolo il governatore Eugenio Giani, la presidente della Provincia Agnese Carletti, i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, insieme al sindaco di Siena Nicoletta Fabio e altri amministratori. "Il tavolo è nazionale – ha detto Giani – perché siamo di fronte a una multinazionale che opera con 4400 lavoratori in Toscana, nelle Marche, in Lombardia, in Campania. E’ importante l’azione del Governo in questa direzione, per rivedere il. Sono già stato a un tavolo nazionale e ci tornerò appena possibile.