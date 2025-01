Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A, al via il girone di ritorno: le gare della 16^ giornata e dove vederle

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 18 gennaio 2025 – Il campionato diA di, dopo l’ennesima settimana ricca di impegni delle coppe europee, è pronto a voltare pagina e cominciare di: con ben due anticipi, partirà infatti quest’oggi la 16^– la prima deldi– che si giocherà su tre giorni e si chiuderà di conseguenza lunedì sera. La palla a dueprima sfida del turno si alzerà alle ore 20 quando al PalaBigi di Reggio e Emilia si affronteranno, in un match tutto a tinte biancorosse (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN), l’Unahotels padrona di casa – che in settimana ha conquistato le Top 16 diball Champions League – e la Pallacanestro Trieste, che vinto 6 dei 9 precedentisfida e ha uno score di quattro successi negli ultimi cinque incontri di campionato.