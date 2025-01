Sport.quotidiano.net - Basket, Libertas travolta in Friuli: Cividale passa 88-74

del(Udine), 18 gennaio 2025 – Adelarriva la quarta sconfitta consecutiva per laLivorno, sconfitta dalla Gestecoper 88-74. I labronici, privi di Quinton Hooker, riescono a tenere il ritmo dei friulani solo nel primo quarto, per poi subire un brutto parziale nel secondo (26-12) che crea il primo importante divario. Nel terzo quarto i ragazzi di coach Marco Andreazza reagiscono e tornano a -5, prima di subire un 8-0 che chiude di fatto la partita. Negli ultimi minuti gli amaranto cercano di rientrare, ma la qualità della squadra di coach Pillastrini mantenere sempre una distanza di sicurezza fino alla sirena finale. Gli amaranto soffrono per tutta la partita il gioco interno di, concedendo un pesante 30/45 da due e perdendo nettamente la sfida a rimbalzo (34-27).