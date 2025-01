Napolipiu.com - Atalanta-Napoli: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni

Leggi su Napolipiu.com

in TV e">Match scudetto al Gewiss Stadium: Conte sfida Gasperini per allungare in vetta. Diretta su DAZN e Sky. Le ultime sulle.L’anticipo serale della 21esima giornata di Serie A mette di frontein una sfida che può essere decisiva per lo scudetto. Gli azzurri di Antonio Conte, primi a 47 punti (+3 sull’Inter e +4 proprio sui bergamaschi), cercano l’allungo decisivo al Gewiss Stadium.vedere: La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251) sabato 18 gennaio alle ore 20:45. La telecronaca su DAZN sarà affidata a Edoardo Testoni e Valon Behrami, mentre su Sky commenteranno Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi.Le(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Ruggeri; Bresciani; Lookman, Retegui.