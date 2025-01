Bergamonews.it - Atalanta-Napoli, Il bambino con il pigiama a righe o C’è posta per te? La tv del 18 gennaio

Leggi su Bergamonews.it

Per la prima serata in tv, sabato 18, su DAZN alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra, valida per la nuova giornata del campionato di Serie A.Su Rete4 alle 21.20 verrà prola visione del film “Ilcon il”.Germania, anni ’40. Durante la seconda guerra mondiale, Bruno, figlio del comandante di un campo di concentramento, diventa amico di unebreo che si trova oltre il recinto e il filo spinato.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni. Otto cantanti che sono stati protagonisti, in un passato più o meno recente, di una stagione di successo, gli interpreti di una hit, di un brano che tutti abbiamo cantato e che è rimasto scolpito nella memoria, che ha raggiunto le vette delle classifiche e del gradimento popolare e poi sono stati trascurati dal mercato discografico entrando in una zona d’ombra da dove hanno faticato a riemergere.