Assalto alla capolista. Atalanta, notte della verità

Scontro al vertice decisivo per la corsa tricolore, stasera sera alle 20,45, al Gewiss Stadium (sold out), tra l’terza con 43 punti e il Napolicon 47 punti. La squadra di Conte sale a Bergamo per la prima volta senza Kvaratskhelia e priva del pilastro difensivo Buongiorno, per il primo di una serie di match ad altissima tensione: a seguire la Juventus, poi la Roma, quindi l’Udinese e due settimane dopo la Lazio. Dea in striscia positiva da quindici giornate, ma reduce da un insolito “filotto“ senza vittorie da Natale in poi, con tre pareggi consecutivi in campionato sui campi di Lazio e Udinese e in casa contro la Juventus, con qualche affanno difensivo per le assenze dello squalificato Kolasinac e dell’indisponibile Kossounou, ma con un Retegui ritrovato dopo la rete del pareggio contro la Juve.