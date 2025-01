Puntomagazine.it - Aquilonia: I Carabinieri salvano cinque cuccioli di cane

La sinergia tra comunità e autorità contro l’abbandono e il maltrattamento degli animali.Continua senza sosta l’attività deia tutela della fauna, con particolare attenzione agli animali d’affezione.I militari del NucleoForestale di Lacedonia, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, hanno soccorsodidi razza meticcia, abbandonati in un’area boscata, all’interno di una scatola di cartone, esposti alle avverse condizioni meteorologiche.Ihanno immediatamente avviato la procedura di messa in sicurezza degli animali, apparsi visibilmente denutriti, impauriti ed infreddoliti, anche in considerazione delle temperature rigide e delle recenti nevicate.Isono stati sottoposti a visita veterinaria da parte di personale dell’ASL.