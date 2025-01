Panorama.it - App e siti per condividere nuove esperienze. Un modo innovativo per fare nuove amicizie

Da quando è terminata la pandemia da Covid-19, con tutte le restrizioni che essa ha comportato soprattutto nei periodi di lockdown e coprifuoco, la voglia di stare in compagnia edi vario genere è aumentata notevolmente. Se da un lato la tecnologia e i social, tanto osteggiati da chi crede che oggi sia il male assoluto, presentano comunque dei difetti a cui porre rimedio, dall’altro costituiscono un valido strumento a portata di tutti per poterconoscenze. Ma attenzione, non si parla die conoscenze virtuali come siamo abituati a pensare quando si parla di social, ma reali e di persona. E non mi riferisco neanche alle famose app di dating, come Tinder o Badoo, tanto utilizzate ma per fini diversi. Nel corso degli ultimi anni sono natie applicazioni che hanno la finalità di favorire incontri di gruppo, per le più disparate finalità, tra perfetti sconosciuti.