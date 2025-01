Ilrestodelcarlino.it - Antiquariato e dintorni tornano in centro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani il "Mercatino mensile di, modernariato e collezionismo" tornerà ad occupare lo spazio attorno alla Pupilla, la fontana. "E’ dal 2022 che manchiamo da Piazza del Popolo – confermano gli organizzatori –: negli anni della pandemia, la nuova riorganizzazione degli spazi ci aveva dirotttato in Piazzale Matteotti e lì siamo andati, ogni terza domenica del mese, fino allo scorso anno". Domani a dare la propria adesione per quella che resta una mostra mercato sono stati oltre un centinaio di esercenti, tra mercanti ed espositori. Le bancarelle e le attrazioni si snoderanno in via Rossini, piazza del Popolo, piazzale Collenuccio e via San Francesco dalle ore 8 alle ore 19. Informazioni generali e adesioni allo 0541.827254 dalle 8.30 alle 13.00, dalle 15.30 alle 19.00 dal lunedì al venerdì info@promo-d.