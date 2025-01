Annuncio a sorpresa sul futuro di Haaland | c’è la firma sul contratto

Leggi su Sportface.it

Nello stupore generale il Manchester City si sta rivelando una delle grandi protagoniste del mercato di gennaio, e l’arrivato nelle ultime ore riguardo Erlingne è l’ennesima dimostrazione.I Citizens stanno vivendo quella che è sicuramente la stagione più difficile da quando Pep Guardiola siede sulla panchina dell’Etihad Stadium. I tantissimi infortuni avuti in stagione, su tutti la rottura del crociato del pallone d’oro in carica Rodri, hanno martoriato la squadra Campione d’Inghilterra, costringendo il tecnico spagnolo a schierare spesso formazioni rimaneggiate, con tanti giovani in panchina e talvolta anche dal primo minuto. Sono pochi i calciatori che hanno reso come avrebbero potuto, anche a causa dei ritmi che li hanno visti scendere in campo ogni tre giorni.In attesa di ricevere la sentenza definitiva in merito alle violazioni del Fair Play Finanziario, però, i Citizens hanno deciso di intervenire pesantemente sul mercato.