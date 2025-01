Tvzap.it - Angelo Madonia, il messaggio al vetriolo sembra proprio per Selvaggia Lucarelli: di mezzo la Bruganelli

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv. “Non farlo”: casorisponde a– Farà parlare ancora per giorni la newsletter scritta dasu Sonia, Paolo Bonolis, Lucio Presta (ex agente di quest’ultimo) e su come in questi anni l’imprenditrice abbia “lavorato” per rendere il conduttore in un “soldatino ubbidiente”. Nell’articolo laha raccontato della storia d’amore e lavorativa trae Bonolis, parlando anche dei presunti tradimenti di lei, che sarebbero iniziati dopo la nascita del figlio Davide. A stretto giro è arrivata una risposta di, ex ballerino di “Ballando con le stelle”. ( dopo le foto)Leggi anche: La nipotina del famoso cantante italiano compie 18 anni: “Finalmente è arrivato il giorno”Leggi anche: “Benvenuta Gemma”: Pupo festeggia la nuova arrivata in famiglia, il lieto annuncio, ilalper: dilaUna ricostruzione densa di dettagli quella cheha riportato nell’articolo dal titolo “-Bonolis-Presta: tutto quello che è successo, dall’inizio”, in cui, per spiegare il motivo della fine della lunga collaborazione tra il conduttore e il suo agente, si è ripercorsa tutta la vita privata e anche lavorativa dell’imprenditrice, la relazione con il padre dei suoi figli e anche i suoi tradimenti, “le relazioni parallele con alcuni personaggi noti e non”.