Abruzzo24ore.tv - Allerta meteo in Sardegna e Calabria: venti forti e piogge torrenziali causano disagi e alluvioni

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Roma - Le previsioniper oggi indicano maltempo persistente al Sud Italia, conrossa inarancione in. Leintense e il forte vento continuano a colpire l'area, causando danni significativi in molte località. La Protezione Civile ha previsto ulteriori problematiche a causa di un vortice atmosferico proveniente dalla Tunisia. Il Centro-Sud Italia dovrà affrontare ancheraffiche di vento e rischio di. A partire dalla, il peggioramento ha portato a numerosi interdei Vigili del Fuoco per alberi pericolanti, cornicioni e insegne che hanno danneggiato auto e infrastrutture. Il comune di Cagliari ha visto rami caduti sulle strade, creandoalla circolazione. Un episodio particolarmente grave ha coinvolto un tetto in metallo che è stato divelto dal vento tra Quartu Sant'Elena e Quartucciu, creando rischi per gli automobilisti.