Allerta meteo 18 Gennaio in arrivo nubifragi e forti venti | le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emesso un avviso diper il weekend del 182025, a causa di un vortice ciclonico proveniente dal Nord Africa che interesserà gran parte dell’Italia. Il maltempo, caratterizzato da, rovesci intensi eraffiche di vento, colpirà soprattutto lemeridionali e le Isole Maggiori. L’attenzione è alta per possibili criticità idrogeologiche e idrauliche, con l’che varia da rossa a gialla a seconda delle zone.18: lea rischio Il ciclone, in avvicinamento dalla Tunisia, si concentrerà inizialmente sulle coste orientali della Sardegna, provocando precipitazioni intense e persistenti. Ecco la situazione per le aree più colpite: Sardegna orientale: Previstie piogge intense, conrossa per rischio idrogeologico.